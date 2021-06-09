Хорхе Мосс, один из совладельцев Интера Майами, рассказал о цели привести в команду Лионеля Месси.

"Мы с Дэвидом Бекхэмом упорно работаем над этим. У нас есть стремление привезти сюда лучших игроков мира. Месси – это феномен поколений, возможно, лучший из всех, кто когда-либо был в футболе.

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Я оптимистично настроен относительно того, что Месси будет играть за Интер Майами, потому что считаю, что это дополнит наследие самого выдающегося игрока в истории. Этот переход реализует амбиции владельцев по созданию команды мирового класса", – цитирует Хорхе Моса Goal.

Напомним, Интер Майами дебютировал в МЛС в марте 2020 года. Одним из совладельцев клуба является бывший игрок Реала, МЮ, ПСЖ и Милана Дэвид Бекхэм, который давно не скрывает желания видеть в своей команде Лионеля Месси и Дэвида Бекхэма.

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