Отдых Дэвида Бекхэма и его семьи был прерван разговором с правоохранителями.

Экс-хавбек МЮ и Реала, а ныне владелец Интера Майами проводит отпуск в Италии. Бекхэм загорал на своей яхте, как вдруг к ней приблизился полицейский катер, и один из правоохранителей вызвал звезду на разговор, информирует The Sun.

Интер Майами снова проиграл в МЛС – клуб Бекхэма в глубоком кризисе, а Игуаин стал козлом отпущения в Америке

Как оказалось, Бекса "подставили" собственные дети – 16-летний Круз и 10-летняя Харпер. Они решили покататься на гидроциклах, которыми самостоятельно управлять могут только совершеннолетние. Дети были одеты в спасательные жилеты и держались близко к яхте, но полицейские не обошли фактическое нарушение закона.

Дружеский разговор правоохранителей с Бекхэмом длился около 45 минут. Англичанин сразу отозвал детей обратно и показал все необходимые документы. Полицейские узнали звездного отдыхающего и даже попросили сделать совместное фото – на этом инцидент был исчерпан.

Золоті 70-ті: Блохін + супержінка, Гаррінча повільно вмирає, трилер 4:4 з українцями і ще 27 фото "старої школи"