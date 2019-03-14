Бекхэм снова сыграет за Манчестер Юнайтед

Бывший хавбек Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм примет участие в благотворительном матче.

Ветераны Манчестер Юнайтед и Баварии встретятся в благотворительном матче, приуроченном к 20-й годовщине требла "красных дьяволов". В поединке примут участие многие участники финала Лиги чемпионов 1998/99, включая Дэвида Бекхэма.

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"Я так рад вернуться на Олд Траффорд. 1999 год был таким масштабным для нас, потому воспроизведение этого момента будет действительно особенным. Я не могу дождаться", – сказал Бекхэм.

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Поединок состоится на Олд Траффорд 26 мая 2019 года – ровно 20 лет со дня знаменитого финала на Камп Ноу. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд Манчестер Юнайтед.