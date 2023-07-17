Чемпион мира завершил все формальности и, наконец, позирует в форме флоридцев.

Бускетс официально перебрался к Месси и Кривцову в Интер Майами

Такое событие не мог пропустить Дэвид Бекхэм. Звездный акционер Интер Майами приехал лично, чтобы поздравить Месси. "Мечта стала реальностью", – написал Бекхэм в соцсетях, прикрепив эмодзи козла (GOAT – аббревиатура расшифровывается как величайший всех времен).

Напомним, Месси подписал 2-летний контракт с Интером Майами после длительного европейского путешествия (Барса и ПСЖ).

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