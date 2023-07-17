Бекхэм сфотографировался с Месси и привычно назвал Лео "козлом"
17 июля 06:00 - Читати українською
Высшее руководство Интер Майами приехало встречать суперзвездного новичка.
Чемпион мира завершил все формальности и, наконец, позирует в форме флоридцев.
Бускетс официально перебрался к Месси и Кривцову в Интер Майами
Такое событие не мог пропустить Дэвид Бекхэм. Звездный акционер Интер Майами приехал лично, чтобы поздравить Месси. "Мечта стала реальностью", – написал Бекхэм в соцсетях, прикрепив эмодзи козла (GOAT – аббревиатура расшифровывается как величайший всех времен).
Напомним, Месси подписал 2-летний контракт с Интером Майами после длительного европейского путешествия (Барса и ПСЖ).
Месси – не единственный чемпион мира: легенда Шахтера, рискующая тюрьмой, и еще 9 суперзвезд МЛС
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter