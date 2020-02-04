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Бекхэм сделал невероятное предложение звездам Реала и ПСЖ о переходе в Интер Майами

10:53 138 Читати українською
Бекхэм сделал невероятное предложение звездам Реала и ПСЖ о переходе в Интер Майами
Дэвид Бекхэм / ESPN

Новый клуб МЛС, который начнет свои выступления в лиге в следующем сезоне, пытается подписать звездных футболистов.

Владелец Интера Майами Дэвид Бекхэм хочет видеть в команде хавбека Реала Луку Модрича, информирует Marca. Американский клуб готов в два раза увеличить зарплату хорвата, которая сейчас составляет более 10 млн евро в год. Представители Интера уже контактировали с игроком.

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То же касается и форварда ПСЖ Эдинсона Кавани. После срыва перехода уругвайца в Атлетико клуб из Флориды надеется подписать его летом, когда закончится контракт с парижанами.

Напомним, что Интер Майами основан в 2018 году. Новый сезон МЛС, который стартует в конце февраля, станет первым в истории клуба.

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