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Бекхэм присоединился к популяризации Гарри Поттера – легенде помогал актер культового фильма

07:30 25 Читати українською
Бекхэм присоединился к популяризации Гарри Поттера – легенде помогал актер культового фильма
Дэвид Бекхэм / Фото Daily Mirror

Экс-звезда сборной Англии Дэвид Бекхэм попытался вернуть молодое поколение к книгам.

Дэвид Бекхэм прочитал 11-ю главу книги "Гарри Поттер и философский камень" в рамках проекта "Harry Potter at home".

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Помогал ему британский Актон Дэвид Тенант, сыгравший роль Барти Крауча-младшего в 4-й части фильма о юном волшебнике.

"С воодушевлением принял участие в этом прекрасном проекте, чтобы распространить магию Гарри Поттера для фанатов по всему миру, в том числе для моей дочери Харпер. С мячом мне всегда было проще, чем с книгой, но я очень старался не разочаровать детей!" – написал Бекхэм в Instagram.

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Видеоновости Англия футбольные курьёзы Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
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