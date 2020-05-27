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Бекхэм потроллил свою жену из-за фото в ванной – легенда вспомнил культовый сериал

18:42 22 Читати українською
Бекхэм потроллил свою жену из-за фото в ванной – легенда вспомнил культовый сериал
Дэвид и Виктория Бекхэм / Фото Yahoo

Семейство Бекхэмов уже более 20 лет вместе, но супруги до сих пор не теряет чувства юмора.

Круз, сын культового игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма, поделился в Instagram фото с матерью.

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На фотографии юный Бекхэм вместе с Викторией позирует в ванной комнате. Дэвид не смог пройти мимо и не потроллить любимую. "Какие же белые зубы у мамы. Так это же Росс из "Друзей", – отреагировал комментарием под фото 45-летний англичанин.

Напомним, экс-игрок Манчестер Юнайтед женат на Виктории с 1999 года. Звездная пара воспитывает 4-х детей.

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Apparently my mum does smile ️

Допис, поширений C (@cruzbeckham)

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Теги
Виктория Бекхэм Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм Кубок Украины Жены футболистов
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