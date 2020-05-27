Бекхэм потроллил свою жену из-за фото в ванной – легенда вспомнил культовый сериал

Семейство Бекхэмов уже более 20 лет вместе, но супруги до сих пор не теряет чувства юмора.

Круз, сын культового игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма, поделился в Instagram фото с матерью.

Жена Реброва пожаловалась на сорванные планы – украинский тренер уже должен был находиться в Киеве

На фотографии юный Бекхэм вместе с Викторией позирует в ванной комнате. Дэвид не смог пройти мимо и не потроллить любимую. "Какие же белые зубы у мамы. Так это же Росс из "Друзей", – отреагировал комментарием под фото 45-летний англичанин.

Напомним, экс-игрок Манчестер Юнайтед женат на Виктории с 1999 года. Звездная пара воспитывает 4-х детей.

"Англія – помийна яма". Дружина Ді Марії з огидою пригадала рік Анхеля в МЮ – фейл клубу спричинив тотальну ненависть