Бекхэм поглощает еще один клуб в паре с другой легендой МЮ – миллионные инвестиции, амбициозная цель на 5 лет
Дэвид Бекхэм продолжает свою футбольную деятельность уже в роли совладельца клубов.
Именитый британец в связке с Гари Невиллом и новым консорциумом завершают поглощение Солфорд Сити, информирует The Athletic.
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Скромный английский клуб с 2014 года принадлежал Классу-92 (легендарные выпускники академии МЮ, которые в 1999 году оформили требл). В руководящее звено Солфорда входили Бекхэм, оба братья Невиллы, Гиггз, Скоулз, Батт, но существенного прорыва достичь не удалось. Нынешний сезон "Эммис" завершили вне зоны плей-офф Лиги 2 (четвертый дивизион Англии).
Отныне Бекхэм и Невилл-старший берут проект под свой контроль. Легенды МЮ хотят привлечь 15-20 млн долларов инвестиций уже на начальном этапе. Цель на ближайшие 5 лет – вывести Солфорд в Чемпионшип (второй дивизион).
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