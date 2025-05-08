Дэвид Бекхэм продолжает свою футбольную деятельность уже в роли совладельца клубов.

Именитый британец в связке с Гари Невиллом и новым консорциумом завершают поглощение Солфорд Сити, информирует The Athletic.

"Голливудский" клуб в третий раз подряд поднялся в классе – команда установила историческое достижение в Англии

Скромный английский клуб с 2014 года принадлежал Классу-92 (легендарные выпускники академии МЮ, которые в 1999 году оформили требл). В руководящее звено Солфорда входили Бекхэм, оба братья Невиллы, Гиггз, Скоулз, Батт, но существенного прорыва достичь не удалось. Нынешний сезон "Эммис" завершили вне зоны плей-офф Лиги 2 (четвертый дивизион Англии).

Отныне Бекхэм и Невилл-старший берут проект под свой контроль. Легенды МЮ хотят привлечь 15-20 млн долларов инвестиций уже на начальном этапе. Цель на ближайшие 5 лет – вывести Солфорд в Чемпионшип (второй дивизион).

Бекхэм – фермер, а Неймар – покерист: хобби знаменитых футболистов