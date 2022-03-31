Бекхэм назвал неочевидного фаворита ЧМ-2022
Знаменитый экс-игрок сборной Англии поразмышлял, кто может выиграть чемпионат мира в Катаре.
По мнению 46-летнего Бекхэма, являющегося послом Мундиаля-2022, сборная Дании может стать открытием турнира. На Евро-2020 датчане дошли до полуфинала, но экс-звезда Манчестер Юнайтед и Реала считает, что это не предел.
Иран опасается исключения из ЧМ-2022 – Италия может получить путевку, несмотря на вылет в квалификации
"Поскольку это чемпионат мира, мы автоматически говорим о Бразилии, Аргентине и Франции. Это великие команды, которые выиграли много турниров. Но еще одна страна – это Дания. Считаю, что они могут стать открытием. Они отлично подготовились и всегда очень хорошо выступают на больших турнирах.
Англия? Я всегда многого жду от них. Наши болельщики тоже, и это правильно. Думаю, что Гарет Саутгейт проделал удивительную работу. У нас сыгранная команда, футболисты играют вместе уже несколько лет. Нельзя сказать, что это молодая команда, но многие футболисты все еще достаточно молоды. Хотя они также имеют большой опыт – в частности, такие ребята, как Харри Кейн.
Всё возможно. Англия выходит на турнир в хорошей форме. Надо продолжать в том же духе2, – цитирует Бекхэма AS.
Напомним, жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2022 состоится 1 апреля в Дохе (Катар).