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Бекхэм настроен переманить в Интер Майами звезду Манчестер Сити

14:08 97 Читати українською
Бекхэм настроен переманить в Интер Майами звезду Манчестер Сити
Девид Бекхэм / фото із соцсетей

Совладелец новосозданного клуба МЛС продолжает контактировать с европейскими звездами относительно их переезда в Майами.

Очередной целью американского клуба стал испанских хавбек Давид Силва. Интер Майами готов сделать 34-летнего футболиста одним из самых высокооплачиваемых игроков МЛС, информирует Mirror.

Бекхэм подтвердил, что контактировал с Месси и Роналду относительно их перехода в Интер Майами

Летом заканчивается контракт Силвы с Манчестер Сити. Еще в начале сезона стало известно, что стороны не будут продолжать сотрудничество. Испанец пока не определился со своим следующим клубом.

Напомним, что для Интера Майами текущий сезон является первым в истории клуба. Ранее Бекхэм подтвердил, что он контактировал с Лионелем Месси и Криштиану Роналду относительно их переезда во Флориду в будущем.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?

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Теги
Трансферы Мир Манчестер Сити Манчестер Сити МЛС Интер Майами Интер Майами Давид Силва Давид Силва Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
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