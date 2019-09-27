Бекхэм начал агентскую деятельность – у легенды уже есть потенциальный клиент с Манчестер Юнайтед

Дэвид Бекхэм (в центре) / Фото из открытых источников

Легенда Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм попробует свои силы на новой должности.

Дэвид Бекхэм основал фирму Footwork Management Limited, которая предоставляет агентские услуги, сообщает Mirror.

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Новая структура Бекса будет заниматься только узким кругом игроков. Среди первых потенциальных клиентов 44-летнего экс-футболиста называют 17-летнего нападающего Манчестер Юнайтед Мейсона Гринвуда, который в текущем сезоне АПЛ провел 4 матча.

Напомним, Бекхэм также является владельцем клуба Интер Майами, который уже со следующего года начнет свой путь в МЛС.

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