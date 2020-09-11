Бекхэм может получить еще одну звезду в Интер Майами
Колумбийский форвард Галатасарая Радамель Фалькао мечтает перебраться за океан.
"Мой контракт с Галатасараем действует еще два года, но в будущем я хотел бы поиграть за Интер Майами. В этой команде много колумбийцев и это напоминает мне мою страну", – рассказал Фалькао в интервью Даниэлю Хабифу на YouTube.
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Напомним, в Европе 34-летний нападающий известный своими выступлениями за Порту, Атлетико, Монако, Манчестер Юнайтед и Челси.
В прошлом сезоне чемпионата Турции Радамель провел 16 матчей, в которых отметился 10-ю голами и ассистом.
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