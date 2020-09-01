Бекхэм лично контактировал с Игуаином относительно перехода в Интер Майами
Дэвид Бекхэм хочет снова воспользоваться чисткой, которую устроил Андреа Пирло в Ювентусе.
Владелец Интер Майами настроен усилиться Гонсало Игуаином, информирует Calciomercato.
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Бекхэм уже успел лично встретиться с 32-летним аргентинцем, чтобы обсудить его потенциальный переезд в Америку. Новый наставник Ювентуса Андреа Пирло не рассчитывает на Игуаина, поэтому опытный форвард вынужден оперативно искать себе новую команду. Его контракт с туринцами рассчитан еще на один сезон.
К слову, ранее клуб Бекхэма подписал другого игрока Ювентуса – Блеза Матюиди. Француз досрочно расторг свое соглашение с "бьянконери" и присоединился к Интер Майами на правах свободного агента.
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