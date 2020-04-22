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Бекхэм хочет забрать Хамеса в Интер Майами

16:22 24 Читати українською
Бекхэм хочет забрать Хамеса в Интер Майами
Хамес Родригес, Роберто Карлос, Марсело / Фото Instagram

Полузащитник Реала Хамес Родригес может продолжить карьеру в МЛС.

Интер Майами намерен подписать Хамеса Родригеса, сообщает Goal.

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Владелец клуба МЛС Дэвид Бекхэм уже сообщил президенту Реала Флорентино Пересу о желании приобрести 28-летнего колумбийца. Действующий контракт Хамеса с Реалом рассчитан до лета 2021-го.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Родригес провел 7 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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