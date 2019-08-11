Бекхэм хочет пригласить в Интер Майами экс-тренера Манчестер Юнайтед

Интер Майами, одним из совладельцев которого является Дэвид Бекхэм, продолжает поиски главного тренера.

Бывший наставник Эвертона, Манчестер Юнайтед и еще нескольких английских клубов Дэвид Мойес может продолжить карьеру в США. 56-летний шотландец является одним из претендентов на должность первого главного тренера в истории Интера Майами, информирует Mirror.

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Дэвид Бекхэм – один из совладельцев клуба – хочет пригласить именитого тренера. Кроме Мойеса, в список кандидатов входят Дженнаро Гаттузо, Тьерри Анри и даже Карло Анчелотти.

Напомним, последним местом работы Мойеса был Вест Хэм, который он покинул еще год назад. С тех пор тренер не работал в одном клубе.

К слову, в следующем году Интер Майами дебютирует в MLS.

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