"Я знаю, что фанаты Интер Майами хотят видеть в клубе больших звезд. У нас уже есть такие футболисты, как Гонсало Игуаин и Блез Матюиди, которые уже сияют в нашей команде.

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В будущем мы хотим иметь возможность приглашать звезд мирового класса. Упоминались Месси и Роналду, они были лучшими последние 15 лет. А нам нужны лучшие. Майами обладает огромной силой притяжения, и мы хотим привлечь именно таких футболистов", – цитирует Бекхэма Football Italia.

К слову, недавно Интер Майами возглавил бывший манкунианец Фил Невилл.

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