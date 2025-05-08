Футбол – это не просто игра, а неотъемлемая часть жизни для спортсменов. Поэтому много свободного времени они посвящают тренировкам и подготовке к матчам. Несмотря на это, у звезд футбола есть еще и другие хобби.

Нередко об этом они рассказывают в интервью или делятся с фанатами в соцсетях. Так что делают футболисты, когда не в бутсах на поле, и какие у них хобби и увлечения? Рассказываем интересные факты о внефутбольной жизни известных спортсменов.

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Неймар

И начнем с форварда Сантоса Неймара, который успешен не только на футбольном поле, но и за покерным столом. Бразилец сотрудничает с покер-румом и благодаря этому участвует в турнирах по всему миру.

С покером у Неймара связано и несколько курьезов. Один из них произошел в 2018 году, когда футбольные фанаты заметили, как Неймар играл в онлайне за покерным столом, когда его одноклубники из французского ПСЖ были на поле Лиги 1. Тогда бразилец оказался на скамейке запасных из-за травмы, и решил использовать время для хобби.

Кроме этого, Неймара нередко можно увидеть на мировых турнирах и в казино, где он оттачивал свои умения. Однако самые громкие победы бразилец демонстрировал в онлайне. Так, в январе 2022 года ему удалось сорвать 150 000 долларов всего в двух турнирах Winter Series. Неудивительно, что профессиональные игроки в покер отмечали, что у Неймара есть потенциал когда-то составить им конкуренцию.

Криштиану Роналду

Еще одним известным любителем покера является Криштиану Роналду. Португалец когда-то сказал: "Хоть футбол – это мой мир, покер всегда был моей игрой". Кроме этого, в одном из интервью знаменитый футболист упомянул еще одно хобби – бинго, в которое он играет с друзьями.

Но этими играми Криштиану не ограничивается. Он много времени уделяет тренировкам в собственном спортзале, коллекционирует элитные машины и часы, а также удачно инвестирует средства в бизнес. В частности, Роналду имеет свои рестораны и гостиницы, фитнес-центры, собственную линию одежды и тому подобное. А еще он получает доходы от изготовления фарфора, приложений и видеоигр. Инвестиции для Криштиану – это хобби, которое приносит ему миллионные доходы.

Лионель Месси

Аргентинец Лионель Месси также является знаменитым геймером. Это хобби у него появилось еще в подростковом возрасте в тренировочных лагерях. Благодаря видеоиграм Месси мог расслабиться и переключить внимание с футбола. Кроме этого, хобби до сих пор помогает аргентинцу найти общий язык с коллегами, в частности, футболисты могут играть во время долгих перелетов.

Среди любимых видеоигр Месси называют FIFA, Call of Duty, Pro Evolution Soccer (PES) и Grand Theft Auto. При этом он не любит публичности и сохраняет анонимность в онлайне. Поэтому геймеры могут даже не догадываться, что их соперником является один из самых популярных и успешных футболистов мира.

Дэвид Бекхэм

А вот бывший капитан Англии Дэвид Бекхэм после завершения спортивной карьеры увлекся многими хобби. По данным СМИ, знаменитый британец занимался фехтованием и даже проводил тренировки с Томом Крузом. Также он любит готовить, играть в гольф и спускаться с гор на сноуборде.

В соцсетях Бекхэм активно делится с подписчиками и своими необычными увлечениями, среди которых – пчеловодство. Бывший футболист собственноручно мастерит ульи, собирает мед и учит своих детей основам этого ремесла.

Еще одним большим увлечением Бекхэма является фермерство. У звезды английского футбола есть собственный огород, за которым он самостоятельно ухаживает, выращивая различные овощи и зелень. А еще Бекхэм имеет курятник на территории своего поместья.

Джо Аллен

Валлийский футболист Джо Аллен также имеет свой курятник и даже появился на обложке журнала Chicken & Egg.

Joe Allen on the front cover of Chicken & Egg magazine pic.twitter.com/2Lrdz9HZ3B — Footballers with animals (@ftbllrswanimals) August 13, 2017

Таким необычным хобби Аллен занимается вместе с женой Лейси.

"Мы оба заинтересованы в благополучии животных. Она (Лейси) предложила идею спасать кур, и я согласился, что это было бы замечательно делать", – поделился Джо Аллен.

Сейчас на территории своего имения супруги обустроили курятник и выращивают кур.

Петр Чех

А вот бывший вратарь Челси и Арсенала Петр Чех еще в детстве увлекался хоккеем. В 2023 году он сделал свой профессиональный дебют и вышел на лед в составе "Белфаст Джаянтс". Голкипер тогда сохранил ворота "сухими" и стал первым в истории спортсменом, который сыграл в сильнейших дивизионах британского футбола и хоккея.

Here he comes! | #EIHL



Petr Čech makes professional hockey debut with the @BelfastGiants. pic.twitter.com/u0kaSRRTjO — Elite Ice Hockey League | #EIHL (@officialEIHL) November 25, 2023

Этим увлечением Чех не ограничивается. Также футболист любит играть на барабанах. И каждый может оценить его мастерство, ведь видео Петр Чех публикует в своем ютубе.

Эрлинг Холанд

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд имеет изысканное хобби – как и Роналду, он коллекционирует часы известных брендов. Это свое увлечение форвард демонстрирует в инстаграме и во время публичных выходов. На запястье знаменитого норвежца часто можно заметить часы от Rolex или Audemars Piguet.

В частности, в коллекции Холанда есть Dayton Eye of The Tiger, который оценивают в более 272 000 евро, Rolex Daytona Green Dial – за 87 000 евро, а также Royal Oak Jumbo, который стоит около 320 000 евро.