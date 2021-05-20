К списку избранных присоединились Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард и Дэвид Бекхэм, сообщает официальный Twitter АПЛ.

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Таким образом, Зал славы расширился до 8 представителей. Ранее туда попали Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона и Рой Кин. Сейчас наблюдается доминирование культовых игроков Манчестер Юнайтед – таких аж трое.

Напомним, Зал славы АПЛ основали в этом году. Фанаты выбирают претендентов среди игроков, которые сделали значительный вклад в развитие лиги и уже завершили карьеру.

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