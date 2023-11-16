Совладелец Интер Майами Дэвид Бекхэм поделился эмоциями от перехода Лионеля Месси в МЛС. Легендарный футболист стал лучшим игроком своей команды в сезоне.

"Все еще трудно поверить, что такой великий игрок, как Месси, выступает в форме Интер Майами. Возможно, он самый лучший в мире футболист. Я как владелец клуба очень горжусь этим фактом.

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Мы были уверены, что переезд Лео в США, не только в Майами, будет нашим подарком всей Америке и МЛС. Потому что такие футболисты как он меняют игру. Такие великие игроки способны вдохновлять новое поколение футболистов. Поэтому мы хотели пригласить Лео в нашу команду.

Конечно, мы хотим быть лучшей командой в лиге. Но главной причиной подписания было желание вдохновить следующее поколение футболистов в Америке. Этот аспект очень важен для нас", – приводит слова Бекхэма. Goal.com.

Напомним, Месси стал игроком Интер Майами в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2025 года. В нынешнем сезоне Месси сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых отличился 11 голами и пятью результативными передачами.

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