"Бейте его, ломайте": игроки Мальорки устроили охоту на Винисиуса, но звезда Реала провоцировал первым
Вингер Реала Жуниор Винисиус имел горячие столкновения в матче чемпионата Испании против Мальорки (4:1).
В перерыве бразилец жаловался Начо на главного тренера островитян Хавьера Агирре, который дал указание подопечным: "Бейте его, ломайте". Винисиус даже подбежал и стал выяснять отношения с 64-летним специалистом.
Впрочем, программа El Larguero выяснила, что звездочка Реала сам начинал провоцировать соперников. 22-летний вингер свысока кричал игрокам Мальорки: "Вы действительно думаете победить?". Более опытные партнеры уже не раз просили Винисиуса не делать так, чтобы не подвергать себя лишнему риску. Техничный бразилец и так постоянно страдает от жестких действий, а длинный язык еще больше злит оппонентов.
На этот раз вингеру все сошло с рук. Реал разгромил Мальорку 4:1, а Винисиус оформил один из голов.
Реал оформил красивый камбек и снова обошел Барселону – шедевр неожиданного героя и победная "самба"