В перерыве бразилец жаловался Начо на главного тренера островитян Хавьера Агирре, который дал указание подопечным: "Бейте его, ломайте". Винисиус даже подбежал и стал выяснять отношения с 64-летним специалистом.

The harrasment Vinícius Jr. suffers from grown men on a football pitch for simply wanted to play football is disgusting. Javier Aguirre was heard by Vini asking his players to break his legs hence why he got mad. Investigate @realmadridpic.twitter.com/4i0s3HUDv0 — Gina (@Serginaoo) September 13, 2022

Впрочем, программа El Larguero выяснила, что звездочка Реала сам начинал провоцировать соперников. 22-летний вингер свысока кричал игрокам Мальорки: "Вы действительно думаете победить?". Более опытные партнеры уже не раз просили Винисиуса не делать так, чтобы не подвергать себя лишнему риску. Техничный бразилец и так постоянно страдает от жестких действий, а длинный язык еще больше злит оппонентов.

На этот раз вингеру все сошло с рук. Реал разгромил Мальорку 4:1, а Винисиус оформил один из голов.

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