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"Бейла несправедливо критикуют в Мадриде", – Дэвис ожидает возвращения валлийца в Тоттенхэм

18:09 36 Читати українською
"Бейла несправедливо критикуют в Мадриде", – Дэвис ожидает возвращения валлийца в Тоттенхэм
Гарет Бейл и Бен Дэвис / Фото Yahoo! Sports

Защитник Тоттенхэма Бен Дэвис резко высказался относительно критики хавбека Реала Гарета Бейла в Мадриде.

"В последнее время его критикуют в Мадриде, но в сборной Уэльса он всегда прекрасно выступал. Я считаю, что это несправедливо, поскольку он – один из лучших игроков в мире, мы видим это каждый день на тренировках.

"Понятия не имею, что ты сказал", –Бейл не понял испанского – валлиец живет в Мадриде 6 лет

Я однозначно хотел бы видеть его в Тоттенхэме. Но я не знаю, насколько это возможно.

Бейл всегда отдает сердце за команду, и я уверен, что он сделает это снова", – цитирует Дэвиса Goal.

Стоит отметить, оба игрока защищают цвета сборной Уэльса.

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