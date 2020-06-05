Бейл застраховал ногу – впечатляющая сумма

Вингер Реала Гарет Бейл пошел на экстравагантный ход, присущий голливудским звездам.

Гарет Бейл решил застраховать свою левую ногу на случай травмы, о чем рассказал на подкасте мадридского Реала. Валлиец не назвал точной суммы, однако букмекеры William Hill предполагают, что его нога стоит около 100 млн евро.

Бейл резко ответил фанатам Реала – они убивают мотивацию валлийца

"Мы провели небольшое исследование и обнаружили, что его нога стоит столько же, сколько улыбка Джулии Робертс, ноги Майкла Флэтли и попа Кайли Миноуг. Если вы соберетесь подписать Гарета Бейла, учтите, что он будет стоить как две трети Криштиану Роналду. Вероятно, его нога застрахована на сумму чуть меньшую 100 млн фунтов", – приводит слова пресс-секретаря конторы Руперта Адамса Daily Star.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Бейл провел 14 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

Спокушав Динамо і втягнув у скандал великих ворогів – Яя Туре пройшов шлях від легенди АПЛ до посміховиська за два роки