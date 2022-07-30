Гарет Бейл хранит хорошие воспоминания о Реале, несмотря на всевозможные слухи в предыдущие сезоны.

Вчера валлиец посетил тренировку бывшего клуба, проводящего свое турне в США.

Бейл забил первый гол в МЛС – видео взятия ворот

Бейл крепко обнимал каждого партнера и особенно Карло Анчелотти. Такой образ сильно контрастирует с привычным впечатлением о Гарете. Обычно камеры ловили валлийца мрачным в стороне от остальной команды.

Напомним, нынешним летом Бейл стал свободным агентом и присоединился к ФК Лос-Анджелес. Вингер принадлежал Реалу с 2013 года, сыграл в 258 матчах, отличился 106 голами и 67 ассистами.

Могутній столичний десант, каталонське відродження та шоумени з середини таблиці – символічна збірна сезону Ла Ліги