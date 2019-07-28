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Бейл запланировал фантастический трансфер в топ-клуб транзитом через Китай, – Reuters

14:45 468 Читати українською
Бейл запланировал фантастический трансфер в топ-клуб транзитом через Китай, – Reuters
Гарет Бейл / Reuters

Вингер Реала Гарет Бейл близок к переходу в Цзянсу Сунин, но может оказаться в миланском Интере.

Недавно вингер Реала Гарет Бейл прибыл в Китай для подписания контракта с Цзянсу Сунин. Ожидается, что соглашение будет рассчитано на 3 года, а зарплата валлийца составит невероятный 1 миллион евро в неделю.

Бейл прибыл в Китай для подписания контракта с Цзянсу Сунин

Правда, Бейл может не сыграть за китайский клуб в ближайшее время, а перейти в миланский Интер, ведь клубы имеют общего акционера. Прецендент такого перехода уже произошел в 2017 году. Тогда аналогичным путем прошел Трент Сайнсбери.

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Бейл прибыл в Китай для подписания контракта с Цзянсу Сунин
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