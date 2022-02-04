Бейл высмеял Азара из лавки запасных – бельгиец разминался полчаса, но на поле так и не вышел
Гарет Бейл и Эден Азар устроили свое шоу на кубковом матче против Атлетика (0:1).
Карло Анчелотти так и не выпустил обеих опальных звезд, хотя Реал явно нуждался в свежести в атаке.
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Азар сразу после перерыва начал активно разминаться и вроде бы готовиться к выходу на поле. Бельгиец наматывал круги до 75-й минуты, но в конце концов ему сказали вернуться на скамейку. Бейл не выдержал и расхохотался, когда угрюмый Азар плелся на свое место.
Добавим, что в текущем сезоне Гарет наиграл всего 3 матча и отличился одним голом. Ситуация Азара несколько лучше – 18 матчей, один гол и 2 ассиста.
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