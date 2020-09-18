Гарет Бейл отправился в столицу Англии для прохождения медосмотра в лагере Тоттенхэма, сообщает Sky Sports.

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После успешной сдачи всех тестов стороны подпишут соглашение о сотрудничестве. Также в направлении Лондона летит защитник мадридцев Серхио Регилон, который также присоединится к команде Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что Гарет будет защищать цвета лондонского клуба на правах аренды. Напомним, Бейл имеет большой опыт выступлений за Тоттенхэм (2007-2013 годы).

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