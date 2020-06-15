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Бейл в очередной раз получил травму – "хрустальный" вингер Реала не тренировался в общей группе

22:03 21 Читати українською
Бейл в очередной раз получил травму – "хрустальный" вингер Реала не тренировался в общей группе
Гарет Бейл / Фото Marca

Полузащитник Реала Гарет Бейл не изменяет традициям и снова попал в лазарет мадридцев.

4’ Тони Кроос
30’ Серхио Рамос
37’ Марсело
 
Педро Бигас 60’
4’ Тони Кроос
30’ Серхио Рамос
37’ Марсело
60’ Педро Бигас

Врачи мадридского клуба диагностировали у Гарета Бейла растяжение мышцы, сообщает AS.

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Валлиец недостаточно хорошо размялся перед выходом на замену в матче против Эйбара (3:1), где и получил повреждения. На сегодняшней тренировке валлиец занимался по индивидуальной программе. К счастью, медики прогнозируют, что вингер будет готов к следующему поединку против против Валенсии, который запланирован на 18 июня.

Напомним, на протяжении всей карьеры Гарета в Реале его сопровождают различные травмы.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид - Эйбар
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