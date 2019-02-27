Бейл избежал наказания за жест в матче против Атлетико

Бейл избежит наказания за жест в матче против Атлетико / фото: AS

Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF) решил не наказывать валлийца за жест, который Бейл продемонстрировал на Ванда Метрополитано.

Напомним, вингер Реала Гарет Бейл после гола в ворота Атлетико изобразил жест, который похож на неприличный.

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Однако в Дисциплинарном комитете Королевской федерации футбола Испании решили, что недостаточно оснований для того, чтобы считать, что этот жест адресован именно болельщикам Атлетико, сообщает El Mundo.

Также этот жест не указал арбитр встречи Мартинес Мунуера в своем протоколе. Напомним, что Ла Лига осудила поведение валлийца и требовала для него до 12 матчей дисквалификации, как прописано в регламенте.

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