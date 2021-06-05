Евро-2020 должен стать последним турниром в карьере 31-летнего британца, утверждает Marca.

Бендтнер объявил о завершении карьеры

Бейл давно потерял мотивацию выступать на клубном уровне. Ни годовая аренда в Тоттенхэме, ни недавний приход Карло Анчелотти в Реал не добавили настроения опальной звезде. Вингер хочет отдать все силы ради успешного выступления Уэльса на Евро, а потом договариваться с мадридцами о досрочном разрыве контракта. "Сливочные" могут согласиться, чтобы не платить Гарету 22 млн евро за последний год действующего соглашения.

Заметим, что агент Бейла, Джонатан Барнетт, назвал слухи о завершении карьеры "бредом".

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