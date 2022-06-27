Лос-Анджелес после подписания Джорджо Кьеллини завершил переход другого звездного новичка – 32-летнего Гарета Бейла. Соглашение валлийца заключено по схеме 1+1, сообщает официальный сайт клуба.

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Хавбек перешел на правах свободного агента, ведь недавно срок его контракта с Реалом истек.

"Я очень рад этому переходу. Это правильное место для меня и моей семьи в правильное время. Не могу дождаться, чтобы начать работать с командой и подготовиться к тому, чтобы выиграть больше трофеев в Лос-Анджелесе", – заявил новичок.

Напомним, что недавно Бейл вывел Уэльс на чемпионат мира, спровоцировав автогол Андрея Ярмоленко в решающем матче отбора против сборной Украины. До этого он выступал за Реал с 2013 года, в котором сыграл в 258 матчах и отличился 106 голами и 67 ассистами. Бейл стал героем финала ЛЧ в Киеве, забив дважды в ворота Ливерпуля.

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