Валлиец в матче против сборной Беларуси травмировал икроножную мышцу, из-за чего выбыл на 2-3 недели, сообщает COPE.

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Таким образом, Бейл рискует не сыграть в следующих 4 матчах Реала – против Гранады, Севильи и Реал Сосьедада в Ла Лиге и с Шерифом в Лиге чемпионов.

Добавим, что контракт валлийца рассчитан до конца сезона. 8 лет назад "сливочные" заплатили за него Тоттенхэму 101 млн евро. В текущем сезоне Бейл отыграл всего в 3 матчах, в которых забил 1 гол.

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