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Бейл резко ответил фанатам Реала – они убивают мотивацию валлийца

19:23 47 Читати українською
Бейл резко ответил фанатам Реала – они убивают мотивацию валлийца
Гарет Бейл / Фото Getty Images

Вингер Реала Гарет Бейл не может справиться с критикой от болельщиков мадридского клуба.

"Когда они начинают свистеть – вы чувствуете себя хуже, вы теряете уверенность. Когда вы не реализовали момент и они освистывают вас, ваша мотивация уменьшается. Меня освистывали 80 тысяч на Бернабеу, и я спрашиваю себя: За что?

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Почему они это делают? Это трудный вопрос. Я стараюсь помочь команде, чтобы фанаты были счастливы, но все наоборот. Они дальше свистят, и вы чувствуете себя хуже, вы теряете уверенность в себе и демонстрируете низкий уровень игры, а потом фаны становятся еще злее", – цитирует Гарета Marca.

Напомним, действующий контракт Бейла рассчитан до лета 2022. По информации СМИ, из-за конфликта с фанами и недоразумения с тренерским штабом – валлиец уже летом может покинуть Мадрид.

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Испания футбольные фанаты Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид
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