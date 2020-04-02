Бейл решил помириться с Зиданом – коронавирус повлиял на будущее валлийца

Полузащитник Реала Гарет Бейл предположил, что ему еще долго придется работать с французским наставником.

Гарет Бейл смирился с тем, что летом, вероятно, не покинет Реал. Хавбек решил, что конфликты с главным тренером "сливочных" не сыграют ему на руку, сообщает Daily Mirror.

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30-летний валлиец понимает, что из-за коронавируса ни один клуб не сможет удовлетворить его финансовые аппетиты. Напомним, в СМИ часто упоминался конфликт Зинедина Зидана со звездой мадридцев, хотя сам наставник ранее опроверг эти слухи.

В нынешнем сезоне Примеры Бейл провел 14 матчей, в которых отметился двумя голами и отдал столько же ассистов.

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