Гарет Бейл уйдет из Реала по окончании сезона 2021/22. Летом у валлийца истекает контракт, потому он покинет королевский клуб на правах свободного агента.

У сборной Украины есть шанс заставить Бейла завершить карьеру

На 4-кратного победителя Лиги чемпионов уже есть ряд претендентов. В частности, в услугах опытного вингера заинтересованы клубы АПЛ и МЛС. Об этом сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

В текущем сезоне Бейл не получает доверия от Карло Анчелотти. Гарет сыграл за Реал только 5 матчей и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает 32-летнего валлийца в 5 млн евро. Ранее сообщалось, что вингер может вернуться в Тоттенхэм, но не исключен даже вариант завершения карьеры.