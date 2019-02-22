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Бейл решил остаться в Реале до завершения контракта

07:30 18 Читати українською
Бейл решил остаться в Реале до завершения контракта
Гарет Бейл / Фото AS

Хавбек Реала Гарет Бейл принял решение относительно своего будущего в мадридском клубе.

Гарет Бейл решил не покидать Сантьяго Бернабеу, сообщает издание AS.

Милан готов отдать 100 млн евро за Бейла, – Sky Sports

Окружение 29-летнего хавбека убеждает, что валлиец хочет остаться в Реале и отработать до завершения контракта, который действует до 2022 года.

Ранее сообщалось, что в самом клубе недовольны уровнем игры и высокой травматичностью Гарета, поэтому руководство "сливочных" рассматривает вариант с продажей игрока во время летнего трансферного окна.

В текущем сезоне Ла Лиги Бейл провел 19 матчей, в которых отметился 6-ю голами и 2-мя ассистами.

Роналду, Месси, одноклубник Коноплянки и еще 8 игроков, за которыми стоит наблюдать в 1/8 финала Лиги чемпионов

Теги
Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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