Бейл решил остаться в Реале до завершения контракта

Хавбек Реала Гарет Бейл принял решение относительно своего будущего в мадридском клубе.

Гарет Бейл решил не покидать Сантьяго Бернабеу, сообщает издание AS.

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Окружение 29-летнего хавбека убеждает, что валлиец хочет остаться в Реале и отработать до завершения контракта, который действует до 2022 года.

Ранее сообщалось, что в самом клубе недовольны уровнем игры и высокой травматичностью Гарета, поэтому руководство "сливочных" рассматривает вариант с продажей игрока во время летнего трансферного окна.

В текущем сезоне Ла Лиги Бейл провел 19 матчей, в которых отметился 6-ю голами и 2-мя ассистами.

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