toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Бейл разозлился на боссов Реала из-за срыва трансфера в Китай – он пропустит Audi Cup

20:58 99 Читати українською
Бейл разозлился на боссов Реала из-за срыва трансфера в Китай – он пропустит Audi Cup
Гарет Бейл / ФК Реал Мадрид

Вингер Реала Гарет Бейл зол на президента клуба Флорентино Переса после срыва перехода в Цзянсу Сунин.

Гарет Бейл не примет участия в Audi Cup-2019, который пройдет в Мюнхене. Причиной стал срыв трансфера валлийца в Цзянсу Сунин, сообщает The Independent.

Бейл был готов к переезду в Китай – семья игрока поддержала это решение

Вингер был в шаге от переезда в китайскую Суперлигу, но в последний момент Реал вышел из переговоров. Трансферное окно в Поднебесной закрывается 31 июля.

Бейл разозлен на президента клуба Флорентино Переса, из-за чего принял решение не участвовать в контрольных матчах "сливочных".

Байдужість, німецька лінь та епідемія травм, від якої виграє лише Лунін: чому Реал ризикує провалити наступний сезон

blog_ava
Новый мотор Гвардиолы, трофей для Почеттино, авантюра МЮ – ключевые приобретения АПЛ июля-2019
08:00
788
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Флорентино Перес Гарет Бейл Гарет Бейл
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
59
мин
Линкольн Ред Импс
18:45
Арарат-Армения
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук