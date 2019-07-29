Бейл разозлился на боссов Реала из-за срыва трансфера в Китай – он пропустит Audi Cup

Вингер Реала Гарет Бейл зол на президента клуба Флорентино Переса после срыва перехода в Цзянсу Сунин.

Гарет Бейл не примет участия в Audi Cup-2019, который пройдет в Мюнхене. Причиной стал срыв трансфера валлийца в Цзянсу Сунин, сообщает The Independent.

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Вингер был в шаге от переезда в китайскую Суперлигу, но в последний момент Реал вышел из переговоров. Трансферное окно в Поднебесной закрывается 31 июля.

Бейл разозлен на президента клуба Флорентино Переса, из-за чего принял решение не участвовать в контрольных матчах "сливочных".

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