Бейл пропустил тренировку Реала по решению Зидана

Вингер мадридского Реала Гарет Бейл не смог принять участие в тренировочном занятии "сливочных" в субботу. Такое решение принял главный тренер команды Зинедин Зидан.

Валлиец пропустил двусторонний поединок мадридцев из-за мер предосторожности, утверждает Marca.

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У Бейла диагностировали переутомление. Поэтому наставник "сливочных" Зидан решил поберечь вингера. Он не только не сыграл в двусторонке, но и пропустил субботнюю тренировку Реала. По схожим мотивам пропустил тренировочный матч и форвард Мариано Диас.

Отметим, что уже 14 июня "сливочные" возобновят участие в чемпионате Испании. В рамках 28-го тура Ла Лиги Реал сыграет дома против Эйбара.

К слову, в нынешнем сезоне Гарет Бейл провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 ассиста.

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