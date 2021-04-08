Полузащитник Тоттенхэма Гарет Бейл часто удивляет своим поведением, но иногда он превосходит самого себя.

"Есть очень много конспирологических теорий. Есть запись НЛО, которая была опубликована правительством США. Точно, 100% инопланетяне существуют. Была видеозапись. Знаю, что определенные НЛО – это, возможно, секретные дела власти.

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На самом деле я его видел один раз", – сказал Бейл.

Защитник Тоттенхэма Джо Родон, который вместе с Гаретом отвечал на различные вопросы, попытался возразить Бэйлу, но вингер оставался непреклонен. Напомним, Гарет защищает цвета "шпор" на правах аренды, контракт игрока принадлежит Реала.

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