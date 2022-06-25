Бейл присоединится к Кьеллини в МЛС
Бывший вингер Реала Гарет Бейл недолго будет оставаться без клуба. Уже есть солидный вариант.
32-летний валлиец в начале июня попрощался с Реалом. Несколько дней назад он тренировался с Кардифф Сити, но там карьеру продолжать не будет.
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Как утверждает AS, следующим пунктом назначения Бейла будет Лос-Анджелес. Гарету подготовили годовый контракт, который позволит ему в тонусе подойти к ЧМ-2022, куда Уэльс вышел благодаря победе над Украиной.
Бывший вингер мадридцев будет второй звездой лос-анджелеского проекта. Недавно к коллективу присоединился Джорджо Кьеллини. Оба могут дебютировать за новый клуб уже 9 июля в дерби против Гэлакси.
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