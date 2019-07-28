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Бейл прибыл в Китай для подписания контракта с Цзянсу Сунин

08:50 13 Читати українською
Бейл прибыл в Китай для подписания контракта с Цзянсу Сунин
Гарет Бейл / ФК Реал Мадрид

Вингер Реала Гарет Бейл вскоре должен стать игроком китайского Цзянсу Сунин.

Китайский Цзянсу Сунин находится в шаге от подписания валлийского вингера Гарета Бейла, сообщает Transfer News. Футболист уже прибыл в Китай для подписания контракта с клубом.

Бейл покинет Реал и согласовал контракт с китайским клубом, – Marca

Игрок не смог проявить себя должным образом в Реале и запомнился только большим количеством травм, из-за чего "сливочные" стремятся избавиться от него. Сам Бейл не спешил покидать Сантьяго Бернабеу.

Гарет перебрался в Мадрид из Тоттенхэма летом 2013 года за рекордные на тот момент 100 млн евро.

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