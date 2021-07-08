Несмотря на не слишком удачную игру на футбольном поле, Гарет Бейл отлично выполняет семейные обязанности.

7 июля семья Бейлов пополнилась. На свет родился мальчик, о чем звезда Реала и сборной Уэльса сообщил в своем Instagram.

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Его назвали Ксандер Фрэнк Бейл. Он стал уже четвертым ребенком Гарета и Эммы. Супруги еще воспитывает дочерей Наву Валентину и Альбу Вайолет, а также сына Акселя Шарля.

Заметим, валлиец прошлый сезон провел в аренде за Тоттенхэм, где успел сыграть 34 поединка во всех турнирах (16 голов и 3 результативных передачи). Сейчас он вернулся в Реал.

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