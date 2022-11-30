"Это была тяжелая игра против очень хорошей команды. Мы разочарованы результатом, но должны понимать, что прошли долгий путь, чтобы добиться этого. Нам нужно гордиться собой, тем, что мы здесь. Мы отдали все и очень разочарованы, потому что хотели бы играть лучше, но реальность такова. Должны извлечь уроки из этого опыта и смотреть вперед.

Премьерный гол со штрафного в видеообзоре матча Уэльс – Англия – 0:3

Мы должны подумать о том, как далеко мы прошли в сборной, которая длительное время не проходила квалификацию. Мы не оправдали наших ожиданий, но получили большой опыт. Нужно понять и гордиться тем, что Уэльс играл на чемпионате мира. Мы не можем ни о чем сожалеть.

Я буду продолжать играть, пока могу и меня будут вызывать. Сейчас мы переживаем трудный момент, но меня это не остановит. В марте начинается квалификационный этап Евро-2024 и я надеюсь быть в сборной", – сказал Бейл в интервью BBC Sport.

Англия разбила Уэльс и вышла в плей-офф ЧМ с первого места – теневое решение Саутгейта дало результат за 2 минуты