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Бейл получил порцию троллинга от фанатов сборной Уэльса

18:23 60 Читати українською
Бейл получил порцию троллинга от фанатов сборной Уэльса
Гарет Бэйл / Твиттер сборной Уэльса

Хавбек сборной Уэльса Гарет Бейл удостоился персонального чанта от поклонников своей команды.

 

Валлийские фанаты не смогли удержаться от троллинга в адрес главной звезды сборной.

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Во время празднования победы над Азербайджаном болельщики пели "Уэльс, гольф, Мадрид", намекая, что приоритеты вингера расположены именно в таком порядке – команда родной страны, хобби и только потом клуб. Ранее Бейл и сам признавался, что ему гораздо комфортнее играть за Уэльс, чем за Реал.

Агент Бейла начал переговоры с двумя лондонскими клубами, – СМИ

Напомним, что звезда "сливочных" еще может пробиться на Евро-2020 – в последнем туре отбора валлийцы будут принимать Венгрию, которая занимает второе место группы Е с одним очком гандикапа.

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Евро-2020 Видеоновости Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Уэльс Уэльс футбольные фанаты Азербайджан - Уэльс
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