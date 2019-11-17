Бейл получил порцию троллинга от фанатов сборной Уэльса

Хавбек сборной Уэльса Гарет Бейл удостоился персонального чанта от поклонников своей команды.

Валлийские фанаты не смогли удержаться от троллинга в адрес главной звезды сборной.

Важнейшая победа команды Гиггза в видеообзоре матча Азербайджан – Уэльс – 0:2

Во время празднования победы над Азербайджаном болельщики пели "Уэльс, гольф, Мадрид", намекая, что приоритеты вингера расположены именно в таком порядке – команда родной страны, хобби и только потом клуб. Ранее Бейл и сам признавался, что ему гораздо комфортнее играть за Уэльс, чем за Реал.

Агент Бейла начал переговоры с двумя лондонскими клубами, – СМИ

Напомним, что звезда "сливочных" еще может пробиться на Евро-2020 – в последнем туре отбора валлийцы будут принимать Венгрию, которая занимает второе место группы Е с одним очком гандикапа.