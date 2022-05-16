"Бейл уходит из Реала. Что касается Уэльса, то посмотрим. Все будет зависеть от того, выйдет ли команда на ЧМ-2022. Тогда решение и будет принято.

Бейл стремится остаться в Испании после ухода из Реала – не исключены даже Барселона и Атлетико

Вероятнее всего, Гарет вернется в Англию? Думаю, что да. Но посмотрим, выйдет ли Уэльс на чемпионат мира", – цитирует Джонатана Барнетта Record .

Напомним, валлиец перебрался в Реал в 2013 году и в общей сложности наиграл 258 матчей (106 голов и 67 ассистов). Но последний сезон был для Бейла ужасным : всего 290 минут и один забитый мяч.