Бейл покинет Реал – агент подтвердил решение валлийца
Вингер Гарет Бейл проводит в мадридском гранде последние дни. Окончательное решение сообщил его агент Джонатан Барнетт.
"Бейл уходит из Реала. Что касается Уэльса, то посмотрим. Все будет зависеть от того, выйдет ли команда на ЧМ-2022. Тогда решение и будет принято.
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Вероятнее всего, Гарет вернется в Англию? Думаю, что да. Но посмотрим, выйдет ли Уэльс на чемпионат мира", – цитирует Джонатана Барнетта Record.
Напомним, валлиец перебрался в Реал в 2013 году и в общей сложности наиграл 258 матчей (106 голов и 67 ассистов). Но последний сезон был для Бейла ужасным: всего 290 минут и один забитый мяч.
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