На дебют Гарета Бейла в старой-новой команде Моуринью и компании придется немного подождать.

Валлийский полузащитник Реала Гарет Бейл, о переходе которого в Тоттенхэм будет объявлено в ближайшие часы, не сможет помочь своей команде на поле минимум месяц, сообщает издание Marca.

Бейл вылетел в Лондон для подписания контракта с Тоттенхэмом

31-летний футболист прибыл в Лондон с незалеченной травмой. Врачи "шпор" во время медосмотра игрока объявили свой неутешительный вердикт – четыре недели лазарета, что, однако, уже стало привычным для Бэйла в последние годы.

Напомним, Гарет имеет большой опыт выступлений за Тоттенхэм – в Лондоне футболист провел 6 успешных лет (с 2007 по 2013 годы), став к тому времени самым дорогим футболистом планеты.

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