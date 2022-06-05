Лидер сборной Уэльса планирует продолжить выступления даже в случае поражения в финале плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Украины.

В марте после победы Уэльса в полуфинале плей-офф квалификации над Австрией появилась информация, что Бейл может завершить карьеру в случае невыхода на Мундиаль. Но, похоже, главная звезда валлийцев настроен продолжить играть.

"Трудно понять, является ли игра с Украиной самой важной в моей карьере за сборную, ведь Уэльс играл в полуфинале чемпионата Европы. Но понятно, что это очень важный матч, этого нельзя скрыть. Мы хотим выиграть, чтобы добиться своей цели.

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Зависит ли мое будущее от этой игры? Нет, не обязательно. Я не сосредотачиваюсь на том, что будет потом. Сейчас приоритет – игра с Украиной, поэтому мне не нужно беспокоиться о других вещах.

Есть ли у меня предложения от клубов? Да", – цитирует Бейла Wales Online.

Напомним, недавно 32-летний вингер стал свободным агентом, покинув мадридский Реал. В составе национальной сборной Уэльса Бейл сыграл 102 матча, забил 38 голов. Высшее достижение – полуфинал Евро-2016.

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