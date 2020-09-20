"Вернуться назад замечательно. Это особый клуб для меня, здесь я сделал себе имя. Невероятный клуб, замечательные фанаты. Надеюсь, смогу восстановить игровую форму и помочь команде. Надеюсь, сможем выиграть трофеи.

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Я всегда думал, что было бы хорошо вернуться, когда я покину Реал. Возможность появилась, и я чувствую, что она очень своевременная для меня. Я голоден, я мотивирован, я хочу помогать команде. С нетерпением жду матчей.

Поиграв в Мадриде, выиграв трофеи, успешно выступив на международных турнирах со сборной Уэльса, я чувствую, что получил менталитет победителя, понимаю, как выигрывать трофеи.

Ты не понимаешь этого, пока не доходишь до финала, и оказывается, что ты знаешь, как справиться с ситуацией, с нервами, давлением. Это все приходит с опытом, и я надеюсь передать его игрокам Тоттенхэма, вселить в них немного больше веры в то, что нам по силам выиграть трофей. И это цель на новый сезон – не просто выиграть трофей, а бороться на всех фронтах", – цитирует Бейла Independent.

Напомним, Реал отпустил Бейла в лагерь "шпор" на правах годовой аренды.

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