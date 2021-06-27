Как известно, еще перед началом Евро-2020 начали появляться слухи, что Бейл решил завязать с футболом. После матча с Данией (1:4) журналист решил спросить об этом, но Гарет даже не дослушал и ушел из флэш-зоны.

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"Я хочу продолжать играть. Люди все время ставят глупые вопросы, но, очевидно, я люблю играть за Уэльс. Я буду играть за Уэльс до того дня, когда не перестану играть в футбол вообще.

Мы только начали отборочную кампанию на ЧМ-2022. Нам нужно использовать опыт, полученный на Евро. Я чувствую, что у нас очень хороший стиль игры, когда мы играем хорошо, и нам нужно поддерживать эту уверенность на высоком уровне. Думаю, мы квалифицируемся на следующий чемпионат мира", – цитирует Бейла Sky Sports со ссылкой на S4C.

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