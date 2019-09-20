Бейл не захотел держать вымпел Реала перед матчем Лиги чемпионов против ПСЖ – странное поведение звезды мадридцев

Вингер мадридского Реала Гарет Бейл отличился странными действиями перед игрой первого тура ЛЧ против ПСЖ.

Валлиец не горел желанием держать традиционный предматчевый вымпел, на котором была изображена эмблема Реала.

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Сначала Бейл долго смотрел на Рафаэля Варана перед тем как все же принять атрибут "сливочных". Впрочем, валлиец не захотел держать его в своих руках на командной фотографии и быстренько передал полотно Дани Карвахалю. Подобное поведение Бейла вызвало бурную реакцию фанатов Реала, которые сомневаются в преданности британца.

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Напомним, матч против ПСЖ завершился для мадридцев позорным поражением со счетом 0:3.