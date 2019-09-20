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Бейл не захотел держать вымпел Реала перед матчем Лиги чемпионов против ПСЖ – странное поведение звезды мадридцев

20 сентября 23:23 62 Читати українською
Бейл не захотел держать вымпел Реала перед матчем Лиги чемпионов против ПСЖ – странное поведение звезды мадридцев
Гарет Бейл / Reuters

Вингер мадридского Реала Гарет Бейл отличился странными действиями перед игрой первого тура ЛЧ против ПСЖ.

14’ Анхел Ди Мария
34’ Анхел Ди Мария
90+1’ Тома Менье
 
14’ Анхел Ди Мария
34’ Анхел Ди Мария
90+1’ Тома Менье

Валлиец не горел желанием держать традиционный предматчевый вымпел, на котором была изображена эмблема Реала.

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Сначала Бейл долго смотрел на Рафаэля Варана перед тем как все же принять атрибут "сливочных". Впрочем, валлиец не захотел держать его в своих руках на командной фотографии и быстренько передал полотно Дани Карвахалю. Подобное поведение Бейла вызвало бурную реакцию фанатов Реала, которые сомневаются в преданности британца.

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Напомним, матч против ПСЖ завершился для мадридцев позорным поражением со счетом 0:3.

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Испания Лига чемпионов Видеоновости ПСЖ - Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид
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