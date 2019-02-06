Бейл: Не разговаривал с Зиданом после финала Лиги чемпионов, я был очень расстроен, что не попал в стартовый состав

Вингер Реала Гарет Бейл рассказал, что был расстроен из-за непопадания в стартовый состав "сливочных" на финал Лиги чемпионов против Ливерпуля.

"Зидан не говорил со мной об этом. С тех пор я с ним вообще не разговаривал. Наши отношения были хорошими. Я бы не сказал, что мы были лучшими друзьями, это были просто нормальные профессиональные отношения.

Бейл может покинуть Реал через Brexit

Я был очень расстроен, что не попал в стартовый состав. Я играл хорошо с тех пор, как вернулся после травмы в декабре. Я забил пять голов в последних четырех матчах сезона и чувствовал, что заслужил право выйти на поле с самого начала матча.

Зидан покинул Реал из-за Роналду и Бейла – экс-президент мадридцев раскрыл подробности отставки француза

Я не чувствовал, что должен что-то доказывать. Хотел сделать это для себя и для команды. Если участвуешь в каком-то финале, то всегда хочешь вернуться домой с трофеем, независимо от того, что нужно сделать. Если это означало ждать, чтобы выйти в последние 30 минут матча, пусть будет так", – цитирует Бейла FourFourTwo.